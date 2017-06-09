  • 09 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu

RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu

Çermik ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda RPG-7 roketatar, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda RPG-7 roketatar, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Konuksever ve Bayırbağı kırsal mahallelerindeki yol ayrımında şüpheli 3 kişi görüldüğü ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün saat 19.30'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda güvenlik güçlerini fark eden teröristlerin üzerlerindeki malzemeleri bırakarak kaçtıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan aramada teröristlere ait 2 kimlik kartı, RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, el bombası, 106 muhtelif fişek, el dürbünü, radyo, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan devre kartı, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, uzaktan kumanda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan saat, 10 metre kablo, 7 pil bloku, terörist kıyafeti, 2 not defteri, şemsiye, 2 uyku tulumu ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: Çermik, Diyarbakır, PKK, teröristler, terör operasyonu
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