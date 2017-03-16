'Rotterdam Belediye Başkanı'nı istifaya davet ediyorum'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ortaköy'deki Princess Otel'de düzenlenen, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tanıtım Programı" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta sonu Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının, kendi büyükelçilik ve konsolosluk binasına girmesinin engellendiğini hatırlattı.

Avrupa'nın ırkçılığın pençesine düştüğünü ve Rotterdam Belediye Başkanı'nın iki saat içerisinde olağanüstü hal ilan ettiğini belirten Bakan Kılıç, şunları ifade etti:

"Rotterdam Belediye başkanı göçmen kökenli. Silah kullanma yetkisi verdim demiş. Rotterdam Belediye Başkanı'nı ben buradan istifaya davet ediyorum. Sen ne uluslararası tahammül biliyorsun, ne diplomasi biliyorsun, ne insan haklarından anlıyorsun ne de bu kafayla sana oy vermiş olan Rotterdam halkının çıkarlarını koruyabilirsin. İstifa et. Bırak o belediye başkanlığını. Sen bu görevi yapamıyorsun. Rotterdam'ın belediye başkanı 2 saat içerisinde olağanüstü hal ilan etti. Ne olmuş? Bir tane Türk bakan elçiliğine girmeye çalışıyor. Korkuya bak. Ortada hiçbir şey yok. Barışçıl bir şekilde, demokratik haklarını kullanan, içerisinde Hollanda vatandaşlarının da olduğu oradaki insanlar bir gösteri yapıyor ve diyorlar ki haklarını kullanmak üzere müsaade edin. Oraya gelen vatandaşlarımız ve aynı zamanda Hollanda vatandaşlarımız. Ne yaptılar. Üstlerine atlarla, köpeklerle saldırdılar. Yazıklar olsun size."

Avrupa'nın her fırsatta Türkiye'nin iç işlerine karıştığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"İnsan haklarına karşı gelen bir adama karşı sesimizi yükseltmeyecek miyiz? Siz Türkiye'ye her fırsatta bir takım şeyler söylemek için birbirinizle yarışıyorsunuz. İsviçre'nin gazetesi manşet atmış. Türkiye'de ve İsviçre'de yaşayan vatandaşlara 'Hayır' oyu kullanın diyor. İşine bak işine. Biz neyi kullanacağımızı senden iyi biliriz. İsviçre'de ne kadar önemli kararlar aldığınızı iyi hatırlıyoruz. İnsanların konuşmasına, fikrini ifade etmesine karşı kanun çıkarttınız. Siz önce kendi içinizdeki işleri çözün, sonra bize gelin."

Akif Çağatay Kılıç, Hollanda'da dün yapılan seçimin aslında cumartesi gecesi bitirildiğini ve mevcut başbakanın seçimi o gece kaybettiğini vurgulayarak, "Başbakan, Geert Wilders denen ırkçı, ayrılıkçı, İslam düşmanı, yabancı düşmanı, insanlıktan nasibini almamış, kendisini bir siyasetçi olarak anlatan o kişiyle aynı şeyi yaptı. Aranızda bir fark kalmadı ki. Onun için dün yapılan seçim hiç bir anlam taşımıyordu." diye konuştu.

"TBMM, bu memleketin ve Cumhuriyetin ilan edildiği yerdir"

Akif Çağatay Kılıç, "İki sene sonra TBMM olmayacak" şeklinde iddialara ilişkin de şunları kaydetti:

"Hakikaten ne dediklerini de bilmiyorlar. Argüman olarak nerelere başvurduklarına şaşırıyorum. TBMM bu memleketin, bu Cumhuriyetin ilan edildiği yerdir. TBMM'yi kaldırmak, kapatmak ne demek? Olur mu öyle şey. Bizim uğruna uğraştığımız şey, milletin iradesinin daha iyi temsil edilmesi. Yani TBMM'nin kuvvetlenmesi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle hükümetin daha hızlı ve verimli çalışması... Biz demokratik yollarla, seçim kazanarak iktidar olduk. Ordu göreve diye pankart açtılar. Unuttuk değil mi? TBMM'nin onurunu koruyan AK Parti'dir. Biz bunu ortaya koyuyoruz."