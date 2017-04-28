Roketatarlı saldırıya misliyle karşılık verildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmasının ardından misliyle mukabelede bulunulduğu, 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bugün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Hudutlara yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulduğu bildirilen açıklamada, bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde 3'ü roketatarı kullananlar, 8'i "Doçka" silah yüklü araçta bulunanlar olmak üzere 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu aracın ve "Doçka" silahının da imha edildiği kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine dün saat 16.00 sularında havan mermisiyle yapılan taciz ateşine de misliyle karşılık verildiği belirtilen açıklamada, bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahın imha edildiği bildirildi. AA