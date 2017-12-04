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Buradasınız : » » Rıza Sarraf'ın el yazısıyla yazılan notta Dubai'ye kaçış planlarına ulaşıldı

Rıza Sarraf'ın el yazısıyla yazılan notta Dubai'ye kaçış planlarına ulaşıldı

ABD'de yargılanan ve savcıyla işbirliği yaptığını itiraf eden Rıza Sarraf'ın Dubai'de yaşamak için planlarının yer aldığı not bulundu.

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İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla ABD'de yargılanan ve savcıyla işbirliği yaptığını itiraf eden Rıza Sarraf ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Rıza Sarraf'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Savcılık soruşturmayı genişletti. Sarraf'ın 3 çalışanı da İstanbul'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kişi ABD'deki mahkemeye belge göndermeye çalışmakla suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında Rıza Sarraf'a ait bir not ta bulundu. Notla Rıza Sarraf'ın ABD'deki davadan sonra Dubai'de yaşama planı yaptığı ortaya çıktı.

Sarrafın el yazısının yer aldığı notta, çalışanlarından "Dubai'deki avukattan randevu alıp yüz yüze görüşmesini" istiyor.

Sarrafın notunda, "Avukata de ki, Amerika'da savcılarla işbirliğii yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai'ye yerleşebilir mi? Amerika'da direkt Dubai'ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi?" ifadeleri yer alıyor.

Notun Sarraf tarafından ABD'de tutukluyken kendi el yazısıyla hazırlayarak Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyor.

Sarraf ile ilgili bir başka detayı da açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sarraf'ın 2 ay önce Türkiye'deki şirketlerin hissi devri için başvuru dilekçesi verdiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, "Burada başka bir oyun var aman izin vermeyin dedim sonra da itirafçı oldu" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rıza sarraf, Dubai, abd
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