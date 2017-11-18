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Rıza Sarraf dosyasına bakan ABD'li iki savcıya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Sarraf dosyasına bakan ABD'li 2 savcı hakkında soruşturma başlattı.

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Rıza Sarraf dosyasına bakan ABDli iki savcıya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Sarraf dosyasına bakan Preet Bharara ve Joon H. Kim hakkında uluslararası ve iç hukuka aykırı eylemler nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Açıklamada; ABD'li avukat Cathy Fleming tarafından Rıza Sarraf'ın yargılandığı New York'taki davada verilen yeminli ifade delil gösterildi.

O ifadeye göre, yargılama dosyasına sunulan delillerin çalıntı ve sahte olduğunun tespit edildiği, verilerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyeti hakkında soruşturma açıldığı dile getirildi.

Ayrıca ABD adli makamları tarafından Türkiye Adalet Bakanlığı'na herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği belirtildi.

Bu nedenle adı geçen savcılar ve savcılık çalışanları hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Rıza Sarraf davası, abd
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