Rıza Sarraf davasına bakan savcılarla ilgili Adalet Bakanlığı da devrede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rıza Sarraf dosyasına bakan 2 savcı hakkında soruşturma başlatması ardından bakanlık da adım attı.

Adalet Bakanlığı tarafından Amerika Adalet Bakanlığı'na İstanbul'da açılan soruşturmayla ilgili talepler iletildi.

"İşlemler, uluslararası hukuka aykırı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üzerinde durduğu konulara değinildi.

Adalet Bakanlığı, yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin kaynağının belli olmadığına, sahte içerikler taşıdığına vurgu yaptı.

Amerikan adli makamlarına Türkiye Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de kaydedildi.



Savcıların bu belgeleri nasıl ve hangi yollarla temin ettiği soruldu.

"İşlemler, uluslararası hukuka aykırı" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Cathy Fleming'in New York Bölge Mahkemesi'ne verdiği yeminli ifadeyi gerekçe göstermiş, eski New York Güney Bölgesi savcısı Preeth Bharara ve Joon H. Kim hakkında soruşturma açmıştı.

Savcı Bharara, 19 Mart'tan bu yana hapiste bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın yargılandığı davanın iddianamesini hazırlayan başsavcı.

Bharara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından görevden alınmıştı.

New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı görevini Joon H. Kim yürütüyor.

Kaynak: TRT Haber