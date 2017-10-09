Reyhanlı'da vatandaşlardan Mehmetçik'e sevgi gösterisi

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay sınırındaki askeri hareketlilik sürüyor.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik gün boyu devam etti.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gelen çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra iş makineleri, sınır birliklerine sevk edildi.

Askeri araçlar burada sınır hattına konuşlandırıldı.

Evler Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu arada, ilçeye bağlı Suriye sınırındaki Oğulpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Mahalledeki çocuklar da geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.