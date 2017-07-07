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Reyhanlı davasında 9 sanığa müebbet hapis istemi

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bombalı saldırıyla ilgili davada 9 sanığın 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

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Reyhanlı davasında 9 sanığa müebbet hapis istemi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada 9 sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili davaya, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alper Taşkıran, sanıklardan Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kasten öldürme" suçlarından 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "patlayıcı madde temin etmek, bulundurmak ve nakletmek", "mala zarar vermek" gibi bir dizi suçtan ayrıca cezalandırılmasını isteyen Taşkıran, hakkında yakalama emri bulunan 8 sanık hakkındaki dosyanın ayrılması talebinde bulundu.

Etiketler: Reyhanlı, hatay, Reyhanlı saldırısı, reyhanlı patlama
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