Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adayların amacı milletin derdine derman olmak değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili İstanbullular, Mısır çarşımızın kıymetli esnafları değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Mısır çarşımızın restorasyonunun ülkemize şehrimize esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un bu simge mekanı 354 yıldır şehir halkı yanında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize de hizmet veriyor. Çarşımız yapılan restorasyonla aslına uygun şekilde ve daha yüksek standartlarla hizmet verebilir hale getirilmiştir. Biraz önce de Tophane Nusretiye Camii'nde hem cuma namazını eda ettik. Hem de restorasyon açılışını gerçekleştirdik. Sultan II. Mahmud'un şehrimize yadigarı olan bu güzel eserin restorasyonunun da hayırlı olmasını diliyorum. Mısır çarşısı az önce de ifade edildi, Valide Safiye Sultan tarafından inşaatı başlatılan ancak tamamlanması Valide Hatice Turhan Sultan'a nasip olan gerçekten nadide bir eserdir.

"Mısır Çarşısı eskisinden daha cazip hale geldi"

Zaman içerisinde özellikle cumhuriyet döneminde müdahaleler sırasında pek çok orjinal özelliği tahrip edilen bu eser Vakıflar Genel müdürlüğümüz tarafından aslına uygun şekilde baştan sona elden geçirilmiştir. Yaklaşık 16 milyon liralık bir maliyetle tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla Mısır çarşımız eskisinden daha güzel daha sağlam ve daha cazip bir görünüme kavuşmuştur. Bende buranın esnaflarındandım ama içeride olanlardan değil, buraya şarküteri ürünlerini satan esnaflardandım. Medeniyetimizin bu topraklara vurduğu mühürler olan tarihi eserlerimize sahip çıkmadan geleceğimize güvenle bakamayız. Her zaman söylediğim gibi biz köksüz bir millet değiliz. Orta Asya'dan Balkanlara, Kuzey Afrika'dan Kırım'a kadar coğrafyamızın neresine gidersek gidelim ecdadımızın ayak izleriyle, geride bıraktığı eserleri ile karşılaşıyoruz.

İşte hafta başında Özbekistan'daydık. Taşkent'teki resmi temaslarımızın ardından, Buhara'ya geçtik. 4 gün Özbekistan ve Güney Kore'deydik. Buhara'da ayak bastığımız her yerde atalarımızın kurduğu büyük medeniyetin gerçekten göz alıcı gerçekten gurur verici eserleriyle karşılaştık.

"Türk turizmi şahlanış dönemine giriyor"

Devam eden restorasyonlarımızın ardından bu bölgemizi çok daha cazip hale getirecek çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğiz. Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığımız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin en alçak ve kanlı darbe girişimi olan 15 Temmuz'da milletimle birlikte darbelerin karşısında dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim.https://t.co/f84sbDL2gl pic.twitter.com/uLURjijgB2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2018

"Sorumluluk üstlenmeyen bir Cumhurbaşkanı olmayacağımı söylemiştim"

Terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerimizin daima yanında yer aldık. Tarihimizin en alçak ve kanlı darbe girişimi olan 15 Temmuz'da milletimle birlikte darbelerin karşısına dikilmekte bir an bile tereddüt etmedim. Hamdolsun FETÖ ihanet çetesinin bu hain girişimini kısa sürede bertaraf ettik ve ülkemizi uçurumun kenarından çevirdik. Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu 7 Ağustos Yenikapı Mitingi'nde teyit ettiği beraberlik ruhu biz siyasetçilere önemli bir sorumluluk yükledi. MHP ile birlikte bu sorumluluğun gereğini yerine getirdik. 16 Nisan halkoylamasında milletimiz tarafından da tasdiklenen anayasa değişikliğini MHP ile birlikte gerçekleştirdik. Bu değişiklikle Türkiye yapılacak ilk genel seçimlerin ardından hükümetin daha etkin, meclisin daha itibarlı, yargının daha bağımsız ve tarafsız olacağı yeni bir yönetim sistemine geçme iradesini ilan etti ve ne yaptık? Şimdi işte Cumhur İttifakını kurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır.https://t.co/f84sbDL2gl pic.twitter.com/7QqJ7zVChU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2018

"İlkler her zaman zordur"

Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 tane milletvekilini sözde bir tane partiye verdi. Bu ne haldir? Milletin iradesini satın almaktan daha beter birşey olabilir mi?https://t.co/f84sbDL2gl pic.twitter.com/BJNV5d294m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2018

"Her şeyden önce demokrasi dürüstlüktür"

Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? İşte bunları gördük. Şimdi bunu yapanlar, 'bu milleti idare edeceğiz' diyorlar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Her şeyden önce demokrasi dürüstlüktür, demokrasi evet bir yerde namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4376, Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te 297.https://t.co/f84sbDL2gl pic.twitter.com/4qdcAtB3i4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2018

"Afrin'de 4376 terörist etkisiz hale getirildi"

Eğer bize saldıranlar Afrin'de bunlar iktidarda olsa saldırılar da bunların iktidarında olsa inanan vatan elden giderdi. Biz şu anda son rakam ne biliyor musunuz? Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te 297. Ne dedik biz? Size söz verdik. İnlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik, giriyor muyuz, giriyoruz. Çünkü sizin huzurunuz bizim sorumluluğumuzdur.

"Siz millete ne vadediyorsunuz"

Bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım. Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: Bunların tek bir amacı millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Ve yönetimi devraldınız. Peki siz millete ne vadediyorsunuz."

Kaynak: TRT Haber