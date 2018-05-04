Restorasyonu biten Nusretiye Camii ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Sevgili İstanbullular, öncelikle Nusretiye camimizin malum restorasyon çalışmaları bitti ve bugün cuma namazı ile birlikte açılışını yapmış bulunuyoruz. Sultan II. Mahmud tarafından 1823 yılında yaptırılan bu muhteşem mabed bu güzel mabed 1826 yıllarında Sultan II Mahmud'a yaptırılmış. Bu eser o günden bugüne zaman zaman bazı restorasyonlara da uğrasa anlamı çok önemli. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani Nusret, kurtuluş, kimden Yeniçerilerden ve bugünlere geldi. O gündür bu gündür Müslümanlar bu camisini kullanıyor. Cami barok üslubun kapanış bir de ambir uslübun kapanış yapısı olarak değerlendirilir. Tarihi İstanbul'un sınırları dışında inşa edilmiş ve en büyük camilerden birisi.

Mimari özelliklerine de gelince, kesme taştan inşa edilmiş bu cami görültüğü gibi bol miktarda beyaz mermer kullanılmıştır. Harim 15 metre çapında büyük bir kubbe ile son cemaat yeri ise 3 küçük kubbe ile vezir bölümü ve hünkar mahfili bölümleri kırma çatı ile girişteki galeri ve yan galeriler çapraz tolozlarla örtülüdür. Kubbe bunun yanında pandaftifler müezzin mahfili son cemaat yeri ve hünkar kasrının tüm örtüsü kurşun kaplıdır. Caminin batısında taş avluda yer alan şadırvan 10 ince sütun üzerine sivri konik çatılı olup 12 çeşmelidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 13.08.2012 tarihinde ihale edilen Nusretiye Camii'nin restorasyonu 32 milyon 945 bin liraya mal olmuştur.

Nusretiye Camisi

Sultan 2. Mahmut tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camisi'nin restorasyonu 2012'de başlamıştı.

"Barok" üslubun kapanış "Ampir" üslubun başlangıç yapısı olarak değerlendirilen Nusretiye Camisi'nde yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, yapı genelinde yapılan araştırma raspaları neticesinde en nitelikli olan kalem işi tezyinatlara harim bölümünde rastlandı.

Üç kat olarak yapılan araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan ve cami ile yaşıt olan 1826 yılı kalem işlerinin yüzde 70 kadarına sağlam olarak ulaşıldı.

Kaynak: TRT Haber