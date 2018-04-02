Resmi ve hususi pasaportlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden alınacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Başakşehir Kaymakamlığı içinde hizmet veren Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde, ilk kez nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlanacak pasaport ve sürücü belgelerinin dağıtım törenine katıldı.

Randevu alan ve işlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra memurlardan bilgi aldı.

Şahin, sürücü belgeleri ve pasaportların tanzimi, başvurularının alınması ve teslim görevinin 2 Nisan'dan itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini hatırlattı.

"Buna uygun altyapılar oluşturuldu"

İstanbul Valisi Şahin, bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için emniyet müdürlüklerinde, bir ehliyet ve bir pasaport bölümünde görevli iki polisin ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirildiğini belirtti.

Resmi, hizmet ve hususi pasaportların il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportların ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edileceğini anlatan Şahin, "Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar. Amaç da buydu zaten" dedi.

İl nüfus müdürlükleri emrine geçen yıl 350 personel takviyesi yapıldığını hatırlatan Şahin, "Buna uygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilk günler birtakım yoğunluklar yaşanıyor olsa da vatandaşlarımız buradan daha hızlı ve daha kolay erişilebilir hizmet almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle emniyetin iş yükü azaltılacak

Şahin, bu düzenlemeyle emniyetin iş yükünün azaltılmasının ve asli işlerine dönmelerinin amaçlandığını anlatarak, "Çünkü bu idari bir iştir, asayiş ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Dolayısıyla bunu emniyetten alıp, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak" dedi.

Vali Şahin, "kimlik belgesi gibi çok önemli bir belgeyi üretmek ve bunun kayıtlarını tutmakla görevli olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün buna ek yine belge niteliğine haiz pasaportların ve sürücü belgelerinin de verilmesi görevini üstlendiğini" dile getirerek şunları aktardı:

"Bunlar bir arada, kayıtları ve evrakları itibarıyla da birbirini destekler nitelikteki belgeler. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı, daha işlem sayısı azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa zamanda ulaşmış olacaklar. Burada kimliğin ortak verileri, parmak izinden diğer belgelere kadar bütün veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet alma noktasındaki memnuniyeti artacaktır."

Kaynak: AA