  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.675
    EURO 3.945
  • BIST 91617.86
    ALTIN 151.778
Buradasınız : » » Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rektör atamaları Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bartın Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından seçerek yaptı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, rektör atamaları, bartın üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, pamukkale üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER