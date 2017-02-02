'Rejimin cumhuriyet olduğunu hatırlamalarını doğru buluruz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ünye Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nin 2017 Ocak toplantısında partililere hitap etti.

Türkiye'nin önünde önemli bir halk oylamasının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, 2 Şubat itibarıyla Ünye'den, AK Parti Ordu İl Teşkilatının kampanyasını başlattıklarını, yarın yapılacak AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi toplantısında da bu kampanyayı il genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

"Kayıtsız, şartsız millet egemenliğini ortaya koyacak"

TBMM kürsüsü arkasında, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazdığını aktaran Kurtulmuş, böyle olmasına rağmen 1950 seçiminden bu yana milletin kayıtsız şartız egemen olmasını önlemek için çok sayıda engel çıkarıldığını anlattı.

"Bu referandum, Türkiye'de kayıtsız, şartsız millet egemenliğini ortaya koyacak. Bu halk oylaması sonrası geçeceğimiz sistem, doğrudan doğruya milletin, yönetme sistemini belirleyeceği bir sistem olarak tam manasıyla doğrudan bir demokrasi sonucu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam manasıyla bir erkler bağımsızlığı ortaya çıkacak"

Kurtulmuş, "Millet, sandıktan kimi cumhurbaşkanı olarak seçerse, hükmetme yetkisini verecek. Ancak söylendiği gibi bütün güç, bir elde toparlanmayacak. Tam tersine hükümet başka, yasama, yargı başka olacak. Tam manasıyla bir erkler bağımsızlığı ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

"Bu milletin, en ufak bir tereddüdü olmadı"

Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenenin, CHP'nin çokça gürültü çıkarttığı gibi bir rejim değişikliği değil, bir sistem değişikliği olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi rejime bu kadar çok sahip çıktığını söyleyen CHP, şu cumhuriyet rejiminin adam gibi yürütülmesine vesile olsaydı da tek parti döneminden şimdiki CHP’ye kadar gelen bu süreçlerde cumhuriyetin, demokrasiyle taçlanması için gayret sarf etseydi de bugün, bunları söyleme hakkına sahip olsaydı. Geçmiş dönemlerde darbelerin bir kısmını alkışlamış olan CHP'nin, rejimin cumhuriyet olduğunu hatırlamasını saygıyla karşılarız, doğru buluruz."

"Allah’ın izniyle millet kazanacak ve terör örgütleri diz çökecektir"

Türkiye olarak, kararlı bir şekilde terörle mücadele edildiğini belirten Kurtulmuş, "Hiç şüpheniz ve endişeniz olmasın, bu terör örgütleri ve arkasında bunlara silah desteği verenler, bunlara lojistik destek verenler, istihbarat desteği verenler değil Allah’ın izniyle bu millet kazanacak ve terör örgütleri diz çökecektir." açıklamasında bulundu.