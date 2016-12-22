Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasının satır başları;

- Türkiye'nin gelişen dinamiklerinden rahatsız olan ülkeler terörü besliyor

- [Anayasa Değişikliği Teklifi] Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış

- Bu yeni bir anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi

- Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil

- 1 milyon 554 bin esnafımız borç yapılandırılmasından faydalanmıştır

- Çalışan kesimin %80'i kıdem tazminatı alamıyor, bu da hakkaniyetsiz bir durum arz ediyor

- Kıdem tazminatı için de bir fonun oluşturulması gerekiyor

- Bütün tarafları hakkaniyetli bir sistemde buluşturmak istiyoruz

- [Taşeronların Kadroya Alınması] Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

- Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak

