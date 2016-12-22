Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.
Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasının satır başları;
- Türkiye'nin gelişen dinamiklerinden rahatsız olan ülkeler terörü besliyor
- [Anayasa Değişikliği Teklifi] Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış
- Bu yeni bir anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi
- Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil
- 1 milyon 554 bin esnafımız borç yapılandırılmasından faydalanmıştır
- Çalışan kesimin %80'i kıdem tazminatı alamıyor, bu da hakkaniyetsiz bir durum arz ediyor
- Kıdem tazminatı için de bir fonun oluşturulması gerekiyor
- Bütün tarafları hakkaniyetli bir sistemde buluşturmak istiyoruz
- [Taşeronların Kadroya Alınması] Çalışmalarımızı sürdürüyoruz
- Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak