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'Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

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Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasının satır başları;

- Türkiye'nin gelişen dinamiklerinden rahatsız olan ülkeler terörü besliyor

- [Anayasa Değişikliği Teklifi] Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış

- Bu yeni bir anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi

- Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil

- 1 milyon 554 bin esnafımız borç yapılandırılmasından faydalanmıştır

- Çalışan kesimin %80'i kıdem tazminatı alamıyor, bu da hakkaniyetsiz bir durum arz ediyor

- Kıdem tazminatı için de bir fonun oluşturulması gerekiyor

- Bütün tarafları hakkaniyetli bir sistemde buluşturmak istiyoruz

- [Taşeronların Kadroya Alınması] Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

- Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak
 

Etiketler: anayasa değişikliği, yeni anayasa, trt haber, Mehmet Müezzinoğlu, taşeron, taşeron kadro, kıdem tazminatı, borçların yapılandırılması
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