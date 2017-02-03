  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Reina teröristinin eşinin de bulunduğu 11 kişiye tutuklama istemi

Reina teröristinin eşinin de bulunduğu 11 kişiye tutuklama istemi

Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Reina teröristinin eşinin de bulunduğu 11 kişiye tutuklama istemi

Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor. İHA

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