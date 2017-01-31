Reina saldırısıyla ilgili 10 kişiye tutuklama

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2'si çocuk 17 şüpheliden aralarında saldırının talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov ile eşi Marhaba Abduloeva'nın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Ortaköy'deki eğlence merkezine yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen 2'si çocuk 17 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Şüphelilerden İsa G. ile 18 yaşından küçük olan M.T. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan İlyas Mamaşaripov ve eşi Marhaba Abduloeva ile Firuze Kazım, Kamil Ahmed, Khikmatillo Zokirov, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ruzi Aili, Yasin Mehmet, Abdulkeremu Maimaitıabudula, Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin, Duolaiti Maimaitiaili ve 18 yaşından küçük P.E, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Mamaşaripov'un eşi Marhaba Abduloeva ile Khikmatillo Zokirov, Nurmuhammed Mamat, Yasin Mehmet, Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin, Duolaiti Maimaitiaili ve P.E'nin de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden Firuze Kazım, Ömer Faruk, Kamil Ahmed, Ruzi Aili ve Abdulkeremu Maimaitıabudula'yı adli kontrol hükümlerini uygulayarak serbest bırakan nöbetçi hakimlik, bu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.