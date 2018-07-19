Reina saldırısı davasında ara karar

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada Masharipov'un eğlence merkezine saldırı anı ve sonrasında kaçtığı görüntüler izletildi.

“Seni ABD ajanları mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?”

Görüntülerin izletilmesinin ardından söz alan Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni ABD ajanları mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Masharipov'un avukatı, müvekkilinin susma hakkının olduğunun hatırlatılmasını istedi.

Susma hakkı hatırlatılan sanık Masharipov ise "Bu benim vereceğim cevap değil." dedi.

44 sanığın tutukluluk halleri devam edecek

Duruşmada söz verilen sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 44 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyette bulunan bir üye hakim, 14 sanık hakkında verilen tutukluluk halinin devamı yönündeki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanıkların tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 19 Kasım'da Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA