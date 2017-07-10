Reina katliamcısını 'Esin' diye kaydetmiş

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, bazılarının telefonlarında Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un telefon numarasının kayıtlı olduğu belirlenen 6 tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Reneman Maıhemujıang, Abudureheman Yusufu, Sajpeıbula Rouzı, Abula Abulıken, Ahti Şam Hussain ve Faisal Muhammed Latif ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Maihemujıang, savunmasında 2016'nın Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'da çalışmaya başladığını, DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

"Reina katliamcısı" diye bilinen Abdulkadir Masharipov'u tanımadığını iddia eden Maihemujıang, şunları dile getirdi:

"O Özbektir, ben Uygur Türküyüm, ifademde geçen Abdullah Karyolgun, Reina katliamını gerçekleştiren sanık kişi değil, numarasını hatırlamıyorum, bu numara bende kayıtlı değil, Masharipov'u hiç görmedim, hiç görüşmedim. Abdullah ile Zeytinburnu Ulucami'sinde tanıştım, Abdullah'ın soyadını bilmiyorum fakat Çin Doğu Türkistan'da Karyolgun köyündendir, bu yüzden soyad olarak Abdullah Karyolgun olarak telefonuma kaydettim."

Maıhemujıang, Reina saldırısını gerçekleştiren kişiyle telefonda 3 kez görüştüğünü, inşaat işi dışında hiçbir şey konuşmadığını savundu.

Sanıklardan Abula Abuliken de ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da aşçılık yapmaya başladığını, üzerinde bulunan telefonu bir çocuktan satın aldığını ve telefondaki görüntü, fotoğraf ile mesajların kendisinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Reina saldırganını telefonuna "Esin" diye kaydetmiş

Uygurca bilen tercüman olmadığı için savunması alınamayan sanık Ahti Şam Hussain ile ilgili, iddianamede, telefonunda Reina eğlence merkezine yapılan saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un telefon numarasının "Esin" diye kayıtlı olduğu bilgisine yer verildi.

Hussain'in, "Reina saldırısını gerçekleştiren şüpheliyle telefonla görüşmedim. Kullandığım telefonu ve hattını İstanbul'da kaldığım bir misafirhanede Pakistanlı birisinden satın aldım. Reina saldırısını gerçekleştiren kişiyi tanımıyorum." dediği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanık Ahti Şam'ın, terör örgütü DEAŞ'a eleman temini ve yardım faaliyetleri içinde bulunan Jalal Khadishev ve Fatih Pusmaz ile telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Alanya ilçesindeki otelde 1 Şubat'ta gözaltına alınan, tatile geldiklerini öne süren 6 sanık, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı.