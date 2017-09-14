'Referandumda ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ile samimi bir diyalog içinde olduklarını belirterek, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz." dedi.

Soruları cevaplandıran Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel yönetiminin tartışmalı referandumu düzenlenmesi halinde bunun bir "bedelinin" olacağını hatırlattı.

"Temennimiz odur ki, aklı selim hakim olur ve referandumdan geri dönülür" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye yeri geldiği zaman var olan hiç bir gücünü kullanmaktan çekinmez." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, IKBY'deki referandum kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Bölgede referandum kararı yanlış bir karardır. Biz bu konuda net mesajlar verdik başından beri. Bağdat'ta da net mesajlar verdik, Erbil'de de. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bağdat ve Erbil'i ziyaret ettim. Orada verdiğimiz mesajın özeti şudur; bir, referandum kararı yanlıştır, bu yanlıştan geri dönülmelidir. Dönülmezse bölge için olumsuz etkileri olacaktır. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman var olan hiç bir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz. Ekonomik güç, başka güç. Eğer bu referandumda ısrar ederlerse bunun da bir bedeli olur. Bunu açık söyledik. Temennimiz odur ki, aklı selim hakim olur, referandumdan geri dönülür ama bölgesel yönetimin anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda, Bağdat'ta da söylediğimiz gibi bazı ülkelerle ara buluculuk yapabiliriz. "

