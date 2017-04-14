'Referanduma üç gün kala milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey olamaz. Referanduma üç gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, karıştırma söylemi. Geçen de yine 'kontrollü darbe' söylemlerinde bulundular. Aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır." dedi.

Düzce'de Çilimli İlçe Kütüphanesinde muhtarlarla düzenlenen kahvaltıya katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada halk oylamasına az bir süre kaldığını anımsattı.

Mevcut hükümet etme sisteminde bir inovasyon yapmak istediklerini belirten Özlü, "Güçlü Türkiye'ye bölgenin de Türkiye'nin de bütün Orta Doğu'nun da ihtiyacı var. Güçlü Türkiye'ye gitmenin yolu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçmesidir. Bu sistemi çok önemsiyoruz. Bu sistemin Türkiye'ye sıçrama yaptıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, son günlerde anayasa değişikliğinin eyalet sistemini içermesine yönelik çıkan söylemleri sorması üzerine Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Çok saçma sapan bir değerlendirme. Üniter devlet yapısı cumhuriyetin temel değerlerindendir. Anayasanın da başlangıç maddelerine bakarsanız, orada devletin yapısı tarif ediliyor. Böyle bir şey deli saçması, böyle bir şey olamaz. Referanduma üç gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, karıştırma söylemi. Geçen de yine 'kontrollü darbe' söylemlerinde bulundular. Aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır. Türkiye'de muhalefetin sesi çok çıkıyor ama fikirleri çıkmıyor. Muhalefetin sesiyle fikirleri birbirleriyle mütenasip değil. Biz sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet bekliyoruz ki istifade edelim. Maalesef muhalefet tembel, çalışmıyor ve böyle polemiklerle Düzce'de çay çorba parasıyla muhalefet yapıyorlar. Çok yazık, böyle bir şey olamaz, üniter devlet yapısı cumhuriyetin temel değerlerindendir, anayasanın başlangıç metninde vardır. Saçma sapan bir söylem inanmayın."

Özlü, açıklamanın ardından ilçe esnafını ziyaret etti.