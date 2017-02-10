'Referandum, tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliği referandumunun, tarihin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Bakanlığınca yaptırılacak 18 tesisin temel atma töreni için Isparta'ya gelen Eroğlu, ilk olarak Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra valiliğin toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Isparta'ya 196 milyon liralık yatırımla 18 tesis kazandıracaklarını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda 145 milyar liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Eroğlu, ülkeye suyla alakalı 6 bin 298 tesis kazandırdıklarını bildirdi.

Isparta'nın en fazla ziyaret ettiği illerden birisi olduğunu belirten Eroğlu, her gelişte yeni müjdeler verdiğini hatırlattı. Daha önce verdikleri 562 milyon liralık 79 müjdenin büyük bir kısmının gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, "Şeffaf ve sözünün eri bir hükümetiz, verdiğimiz sözü sonuna kadar takip eder ve yerine getiririz. Şimdi ise yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak 28 müjdeyle geldik. Bunları da en kısa sürede tamamlayıp Ispartalıların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Isparta'yı da içine alan Akdeniz Gelişim Projesi'nin önemine değinen Eroğlu, projenin 31 Aralık 2019'da bitirileceğini kaydetti. Eroğlu, şöyle devam etti:

"Isparta ve Burdur bölgesi cennet gibi. Bu cenneti dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun için Tabiat Turizmi Master Planı'nı hazırlayarak tamamladık. Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 20'sinin bu bölgeyi de ziyaret etmesini hedefliyoruz. Bölgenin bu potansiyeli var. Önümüzdeki ay bütün tarafların katılımıyla bir toplantı yapılacak. Eylem planını hayata geçireceğiz. Hedef kitlemiz zengin turistler. Çünkü tabiat ve doğa turizmine gelen turistler ortalama 5 bin dolar döviz bırakıyor."

Isparta Belediye Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı da makamında ziyaret eden Eroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Anayasa değişikliği referandumu

Burada partililerine seslenen Eroğlu, "güller, göller ve gönüller diyarı" olarak nitelendirdiği Isparta'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ispartalıların anayasa değişikliği referandumunda "Evet" mührünü basacaklarına inandığını ifade eden Eroğlu, "Referandumla ilgili büyük bir hazırlık içerisinde olduğunuzu görüyorum. Referandumda Isparta'dan en az yüzde 70-75 oranında 'Evet' oyunun çıkmasını sizden rica ediyorum. Anayasa değişikliği referandumu, tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası. Kapı kapı dolaşarak, halkımıza referandumun ülkemizin geleceği için ne denli önemli olduğunu anlatacağız." diye konuştu.

"Gençlere neden seçilme hakkı veriyorsunuz?" diye soranlar olduğuna işaret eden Eroğlu, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve gençlere güvendikleri için bu hakkı vermek istediklerini söyledi.

Eroğlu, "Bundan sonra milli iradenin tam manasıyla egemen olması için referandumda 'Evet' diyeceğiz." dedi.

Hükümetlerinin Isparta'ya çok önem verdiğine dikkati çeken Eroğlu, başbakan ve cumhurbaşkanı çıkarmış Isparta'yı genel müdürlüğü döneminde ziyaret ettiğini, şehir içindeki derelerin bile ıslah edilmediğini görünce çok şaşırdığını anlattı.

Eroğlu, AK Parti hükümetlerinin siyasi parti ayrımı yapmadan bütün belediyelere aynı desteği verdiğini, Isparta'ya en fazla yatırım yapan bakan olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Isparta'ya 14 yılda 1 milyar 310 milyon liralık yatırımla ilk sırada yer alan bakanlığız. Isparta'ya 17 baraj ve gölet inşa ettik. Bu sayı 2019'a kadar 33'e çıkacak." dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra kendisine eşlik eden AK Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Said Yüce ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile toplu temel atma töreninin yapılacağı meydana geçti.