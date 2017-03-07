  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Referandum, statükocular ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak'

'Referandum, statükocular ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Bu halk oylaması, statükocu olanlar ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak.' açıklamasında bulundu.

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Referandum, statükocular ile Türkiyenin büyümesini isteyenler arasında olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Bu referandum, bu halk oylaması statükocu olanlar ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak. Bu bakımdan bizim hiçbir şüphemiz yok, aziz milletimiz bize 'evet' oyu verecek." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığınca, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylaması sürecinde Türkiye'de durumun çok iyi olduğunu söyledi.

"Bu ortamda tahminler sakıncalı"

Yalova ve Bilecik’teki mitinglerin çok güzel geçtiğini belirten Özlü, referandumda 'evet' ya da 'hayır' oyu kullanılacağını kaydederek, "Bir milletvekili seçimi değil, bir belediye başkanı seçimi değil. 'Evet' diyecek olanlar Türkiye’nin değişmesini, büyümesini, güçlenmesini isteyenler. 'Hayır' diyecek olanlar da mevcut durumun korunmasını isteyenler, yani statükocu olanlar. Bu referandum, bu halk oylaması statükocu olanlar ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak. Bu bakımdan bizim hiçbir şüphemiz yok aziz milletimiz bize 'evet' oyu verecek." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, halk oylaması sonucunda oran tahminini sorması üzerine Bakan Özlü, "Bu ortamda tahminler sakıncalı. Fakat büyük bir 'evet' sonucu alacağımıza inanıyorum. Hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Faruk Özlü, referandum
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