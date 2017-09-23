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Buradasınız : » » 'Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak'

'Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin, "Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulundan sonra hatırlatmakta fayda var. Türkiye her zaman Irak Kürtlerinin yanında oldu. Referandum iptal edilmezse ciddi sonuçları olacak. Erbil, bölgede yeni krizleri tetikleyecek bu vahim hatadan bir an önce dönmelidir." 

Etiketler: ibrahim kalın, Cumhurbaşkanlığı, referandum
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