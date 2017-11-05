'Rakamlar gösteriyor ki yıl sonunda tüm zamanların rekorunu kıracağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, ekim ayında artan ihracat ile ilgili olarak, "2017'de hedeflediğimiz 153 milyar doları şimdiden geçmemiz ve yıl sonu itibariyle bütün zamanların rekorunu kırabilecek olmamız bizi sevindiriyor." dedi.

Tüfenkci şunları kaydetti;

"Bunlar güzel gelişmeler ve bizim gibi özellikle ihracata dayalı büyümeyi önceleyen bir hükümet olarak ve bu noktadaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Almış olduğumuz tedbirlerin, ihracata vermiş olduğumuz teşviklerin meyvelerinin görünmesi de önemli. Bu sadece 2017 yılı için değil, 2017'de bizim orta vadeli planımızdaki hedeflediğimiz 153 milyar doları şimdiden geçmemiz ve yıl sonu itibariyle belki de bütün zamanların rekorlarını kırabilecek bir rekora ulaşabilme gayretimiz ve gelen sinyallerde bu yönde."

Kaynak: TRTHABER