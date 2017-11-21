Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar 1191 adet toplam 2132 megawattlık elektrik üretim tesisini daha devreye alacağız. Böylece sadece 2017 yılı için 8222 megawatt'Lık tesisi ülkemize kazandırmış olacağız. Böylece yeni bir rekora daha imza atmış oluyoruz

- Ülkelerin büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan bir ilişki vardı. Refah düzeyi o kadar yüksektir. Türkiye yılda ortalama %5,7 oranında büyüme kaydetti. 2016'da 278,3 kilovatsaate ulaştı. Sadece enerjide tüketim miktarımız 2 kattan fazla yükseldi.

- Bütün dünyada elektrik üretiminde kömür kullanımı yaygınlaşıyor. Enerji hamlelerimizi baltamaya çalışıyorlar ama bu kervan böyle gidecek. Bunların bu ülkede bir dikili taşları yok. Biz bu ülkede karanlık bir köy görmek istemiyoruz. Kendi kömür rezervlerimizi kullanmak durumundayız. Bunu başaracağız.

- Bizim cari açığımız fazla eğer bunu indirmek istiyorsak kendi yerli kömür rezervimizi hayata geçirmek zorundayız. Büyük oranda mesafe aldık. Eğer hidro elektrik santraller hakikan bölücü örgütlerin saldırılarında engel teşkil ediyorsa o zaman doğru yoldayız. O barajlar bize çok farklı kazanımlar sağlıyor.

- Güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde çok önemli adımlar atılmaya başlandı. Enerji dendiği zaman onun altyapısı oluşturan ne varsa Türkiye bunu kullanır hale geldi. Nükleere giriyoruz bu bazılarını rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi yapacağız. Biz bu enerjiyi daha ne kadar ucuza halkımıza ulaştırırız. Bizim derdimiz bu. Bunlar bu sefer dümeni çevreciliğe kırdılar. Ömürlerinde bir fidana su vermemiş kişiler başımıza ekoloji uzmanı kesildiler.

- Eli kanlı teröristleri ekolojik kahramanlar olarak sundular. Çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam. Bu ülkenin orman varlığını 22 milyon hektara çıkaran bir iktidarız. Türkiye karşıtı tüm çevrelerin taşeronluğunu yaptılar. Dün darbecilere hizmet edenler bugünde Türkiye'nin enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere piyonluk yapıyor.

- Mesele çevre, ağaç, ekolojik hassasiyet değil. Sadece enerjide değil tüm kritik projelerde hırsları akıllarının önüne geçmiş bu çevrelerin saldırılarına maruz kaldık. Meyve veren ağaç taşlanır. Milletimiz bunlara itibar etmiyor. Güneşte ve rüzgarda kilowatt/saat başına verilen rakamlar rekordur.

- Türkiye bugün yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yüzde 32'lik payla, Fransa Almanya Belçika, Avustralya, Hindistan, Çin gibi ülkelerin de önüne geçti. Yerli kaynakları harekete geçirme modeli ile enerji teknolojilerinin yerelleşmesi anlamında ciddi bir devrime imza atıyoruz.Teknoloji ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Bakanlığımızın yerli kömüre teşvikte çalıştığını biliyorum. Milli ve yerli alt yapıya sahip olacağız.