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Buradasınız : » » PYD/YPG'nin roketli mermisi attığı cami bu yıl içerisinde ibadete açılıyor

PYD/YPG'nin roketli mermisi attığı cami bu yıl içerisinde ibadete açılıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PYD/YPG'nin Kilis'e düzenlediği roketli saldırıda büyük oranda hasar gören Çalık Camisi'yle ilgili konuştu.

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PYD/YPGnin roketli mermisi attığı cami bu yıl içerisinde ibadete açılıyor

Adalet Bakanı Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın terör gruplarına PKK/PYD, DEAŞ'a yapılan bir operasyon olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olduğunu söyledi.

"Çalık camisine Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığı, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır, Zeytin Dalı Harekatı da esasen teröristlere yönelen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyondur." 

"30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise PYD/YPG'nin saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi'nin restorasyonunun bir an evvel tamamlanacağını açıkladı.

"30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin yeniden ibadetine sunacağız. Bizim yegane amacımız teröristlerdir, terör örgütüdür. Bunların barınakları, sığınakları, araç ve gereçleridir, sivil halkın zarar görmemesi için en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Etiketler: adalet bakanı, abdulhamit gül
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