PYD/PKK'nın sosyal medyadaki kara propagandası devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için terör destekçisi hesapların kullandığı 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Terör örgütü PYD/PKK'nın sosyal medya yalanları

Sosyal medyada "Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan ve ağlayan bir çocuğa ait fotoğrafın Halep'te çekildiği ve 5 Mayıs 2016'da bir internet sitesinde kullanıldığı belirlendi.

"Türk askerinin cansız bedenleri" diye paylaşılan fotoğrafın da terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki Kobani kuşatmasına ait olduğu ortaya kondu.

Terör yanlıları, Gazzeli bir çocuğu da Afrinli gibi göstererek sosyal medya yalanlarına alet etmekten çekinmedi.

Terör örgütü destekçileri, Almanya'nın Köln kentinde 27 Ocak'ta düzenlediği yürüyüş için hazırlattığı pankartta "Afrin'de Türk saldırısını durdurun" başlığıyla ağlayan kız çocuğu görseli kullandı.

Ancak görselin, Gazzeli bir çocuğa ait olduğu ve 7 Ağustos 2014 tarihli bir haberde kullanıldığı ispatlandı.

PYD/PKK'nın, 19 Ocak 2018'de, Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edilmişti.

Türk bayrağından AA ödüllü fotoğrafa kadar uzanan kara propaganda

PYD/PKK'ya yakın hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada TSK'ye yönelik kara propagandası hız kesmedi.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

Terör örgütü destekçileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen Burseya Dağı'nda çekilen Türk bayraklı fotoğrafa DEAŞ'ın örgütsel flamasını montajlamıştı.

Terör örgütü yandaşları, PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli de "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etmişti.

AA'nın kullanılan görsellerin asıllarını ifşa etmesiyle örgüt çıkmaza girmiş, bir tır firmasının internet kataloğundaki görselleri bile yalanlarına alet etmeye kalkmıştı.

Kaynak: AA