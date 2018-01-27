PYD/PKK'nın roket attığı cami bu yıl içerisinde ibadete açılıyor

Adalet Bakanı Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın terör gruplarına PKK/PYD, DEAŞ'a yapılan bir operasyon olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olduğunu söyledi.

"Çalık camisine Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığı, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır, Zeytin Dalı Harekatı da esasen teröristlere yönelen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyondur."

"30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise PYD/PKK'nın saldırdığı Kilis'teki Çalık Camisi'nin restorasyonunun bir an evvel tamamlanacağını açıkladı.

"30 gün içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz, 2018 yılında Kilisli kardeşlerimizin yeniden ibadetine sunacağız. Bizim yegane amacımız teröristlerdir, terör örgütüdür. Bunların barınakları, sığınakları, araç ve gereçleridir, sivil halkın zarar görmemesi için en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Cadde üzerindeki dükkanlara uğrayarak esnafa sohbet eden Çavuşoğlu ve Gül, bir fırından kendilerine ikram edilen ekmeği de kendilerini takip eden basın mensuplarıyla paylaştı.

Civardaki çocukları sevip, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmeyen Çavuşoğlu ve Gül, Hacı Derviş Camisi'nde de öğle namazı kıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, cami çıkışında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Kilis halkı, hakikaten burada cesaretli bir şekilde yaşanan bu kötü hadiselerden dolayı bir metanet gösteriyorlar, hem de dualarıyla burada misafir ettikleri askerlerimiz ve güvenlik güçlerimizin her şeyiyle yakından ilgileniyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'yla, Allah nasip ederse bu bölgeyi Kilis'e tehdit olmaktan çıkaracağız. Bundan emin olun, bunları buradan temizleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bundan sonra Kilis'te her şey çok daha güzel olacak inşallah. Bir teşekkürü de burada 6 seneden bu yana 130 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyorsunuz. Bu büyük bir kadirşinaslık. Onlarla birlikte burada komşuluk ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz. Bu kadirşinaslığınız, bu misafirperverliğiniz nedeniyle Kilis halkına çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun."

Kaynak: AA