PYD/PKK'nın cami saldırısı "ibret" olacak

Çocuk yaşlı, kadın erkek gözetmeksizin binlerce kişiyi katleden bölücü terör örgütü PYD/PKK, hain saldırılarında ibadethaneleri de hedef alıyor. Afrin'de 64 camiyi zorla ibadete kapatarak cami ile cemaatin bağını koparmaya çalışan örgüt, inançlara yönelik saldırılarıyla Müslümanları tehdit ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ndeki tahribatın ayrıntıları tespit edilmeye çalışılıyor.

Bölgenin önemli kültür değerlerinden üç asırlık Çalık Camisi'nin kubbesi ve dış cephesindeki hasarın yanı sıra cami içerisinde başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, mihraptan, minbere kubbe aleminden antika saate kadar tüm eserler kullanılamaz hale geldi.

Kilis Müftülüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa yapacağı çalışmaların neticesinde camide saldırıya maruz kalan mukaddesat, örgütün topluma verdiği zararın gelecek nesillere gösterilmesi için kentte sergilenmeye hazırlanıyor.

Tahribatın izini taşıyan eserler, önümüzdeki günlerde kentte oluşturulacak özel bir mekanda terör örgütünün mukaddesata yönelik saldırgan tutumunu göstermesi amacıyla sergilenecek.

"Lanetle ve ibretle anılacaklar"

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, terör örgütü PYD/PKK'nın gerçek yüzünü gösteren bir saldırıyla caminin hedef alındığını söyledi.

İki kubbesinden biri yıkılan ve büyük hasar gören caminin restorasyonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yoğun bir çalışma yaptığını belirten Karatepe, projenin uygulamasına öncelik verileceğini ifade etti.

Karatepe, ihalenin kısa sürede yapılacağını ve caminin yıl içerisinde yeniden ibadete açılması için çalışmalara başlanacağını açıkladı:

"Hasara uğrayan ve tarihi değeri bulunan özellikli eserlerin gelecek nesillere aktarılması planlanıyor. Anarşist fikrin, zalim düşüncenin topluma zararını görme ve gösterme açısından eserlerin saklanabileceği bir mekan oluşturulması düşünülüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz korumayla ilgili çeşitli teşebbüslerde bulunuyor. Bunlar lanetle ve ibretle anılacak. Ruhunu, manasını ve vicdanını kaybeden bu düşünce sahiplerinin hiçbir şey tanımadan önüne geleni imhaya yönelik vicdan dışı davranışların nelere mal olduğunu herkes görecek. Bu eserler muhafaza altına alınacak."

Kaynak: AA