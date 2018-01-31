PYD/PKK'nın Afrin yalanları tek tek deşifre edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK ve ÖSO güçlerinin Burseya Dağı gibi stratejik noktaları sırasıyla ele geçirmesiyle birlikte terör örgütü PYD/PKK yandaşları sosyal medyada kara propaganda çalışmalarına başladı.

Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen Anadolu Ajansı'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı.

Şırnak şehitlerini Afrin'de gibi gösterdiler

Bir diğer görselde, terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medya hesaplarında, "Çok sayıda Türk askerinin Afrin'de öldürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan görselin, AA tarafından 2007'de Şırnak'ta şehitler için düzenlenen bir cenaze töreninde çekildiği belirlendi.

Sosyal medyada "TSK'nın Afrin'de çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 12 Mart 2015'te "Suriye'de insani kriz altında 5,6 milyon çocuk var" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

Afişe ait görüntüleri kara propaganda için kullandılar

"Afrin'i kurtarın" ve "Afrin üzerinde uçuşa hayır" etiketleriyle paylaşılan 3 küçük çocuğun yıkık bir duvar arkasına saklandığı fotoğrafın da İran'da, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için hazırlanan bir afişe ait olduğu ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekildiği iddia edilen 2 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıkarken, 1 fotoğrafın ise bir tır şirketinin tanıtım sayfasından alındığı belirlendi.

Twitter'da "TSK'nın çocukları hedef aldığı" iddiasıyla servis edilen görselin, Suriye'deki Rus hava saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihli bir paylaşımdan alındığı tespit edildi.

"Zeytin Dalı Harekatı'nda siviller vuruluyor" iddiasıyla paylaşılan yaralı bir anne ve 2 çocuğunun yer aldığı fotoğrafın, Esed rejiminin, 16 Aralık 2013'te Halep'e düzenlediği varil bombalı saldırısına ait olduğu görüldü.

YPG'nin çok sayıda Türk askerini öldürdüğü ve askerlerin naaşlarının tır dorsesiyle teslim edileceği" iddiasıyla paylaşılan tır fotoğrafının ise bir tır firmasının internet sitesinden alındığı görülüyor.

İşte terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medya üzerinden kara propaganda yapmak için yaptığı çalışmalar: