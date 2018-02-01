PYD/PKK'lı teröristlerin gizlendiği tünel bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 28 Ocak'ta ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde devam eden aramalarda, önceki gün, teröristlerin, savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı ortaya çıkarılmıştı.

Köydeki aramalarda, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi istikametinde kazılmış yeni bir tünele daha rastlandı.

6 metre derinlikte, 50 metre uzunluğunda

İki katlı binanın zemin katından kazılmaya başlanan ve yerin 6 metre derinliğine kadar inen tünel görenleri şaşırttı.

Örgüt mensuplarının toplanma alanı olduğu anlaşılan tünelin uzunluğunun 50 metreyi bulduğu tespit edildi.

AA'ya bilgi veren bir ÖSO komutanı, savaşçılarının tünele girmesinden kısa süre sonra 4 teröristin fark edildiğini, çıkan çatışmada ikisinin etkisiz hale getirildiğini ve 2 PYD/PKK'lının sağ ele geçirildiğini söyledi.

Diğer yandan, köyde terör örgütünün silahlı eğitimleri için hazırlanmış alanın yanı sıra Türkiye tarafına bakan gözetleme kuleleri ile betonla güçlendirilmiş mevziler ve örgütün kullandığı bazı silahlar dikkati çekti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda, Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından teröristler, Kastel Cündo köyüne çekilmişti.

Köy civarındaki mevzi ve gözetleme kulelerinin Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından TSK ve ÖSO'nun kara unsurlarının ilerlemesiyle köy ele geçirilmişti.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.

AA