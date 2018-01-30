  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.69
  • BIST 120262.82
    ALTIN 163.295
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PYD/PKK'lı teröristlerden yeni yalan! Şırnak şehitlerini Afrin'de gibi gösterdiler

PYD/PKK'lı teröristlerden yeni yalan! Şırnak şehitlerini Afrin'de gibi gösterdiler

Terör örgütü PYD/PKK destekçilleri, "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla 2007'de şehit ettikleri sivil ve korucuların cenaze törenine ilişkin görseli paylaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PYD/PKKlı teröristlerden yeni yalan! Şırnak şehitlerini Afrinde gibi gösterdiler

Sosyal medyada, "Afrin'de sivillerin hedef alındığı" imasıyla paylaşılan fotoğrafın, 8 Temmuz 2015 tarihli, "250 Suriyeli Hristiyan Halep'ten Belçika'ya nasıl kaçırıldı" başlıklı habere ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüte yakın hesaplarda, "Çok sayıda Türk askerinin Afrin'de öldürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan görselin, AA tarafından 2007'de Şırnak'ta şehitler için düzenlenen bir cenaze töreninde çekildiği belirlendi.

Görselde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Beşağaç köyünde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 sivil ve korucu için düzenlenen cenaze töreni görülüyor.

16 hafta önce paylaşıldığı tespit edildi

"Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan yaralı bir bebek görselinin ise Irak'ta çekildiği ve internet ortamında 16 hafta önce paylaşıldığı tespit edildi.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasının ardından örgüt destekçileri, bu kez de Esed rejiminin yaptığı sivil katliamlara ilişkin fotoğrafları Afrin'de gibi göstermeye çalışmıştı.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nin savaş uçağı gibi servis etmişti.

 

AA

Etiketler: pkk/pyd yalanları, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER