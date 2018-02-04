PYD/PKK'lı teröristler sivillerin arasına karışıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonun’da PKK/PYD teröristlerinin sivil kıyafetlerle yakalanması dikkat çekiyor.

Teröristlerin tek tek teslim olmaya başladığı Afrin'de sivil görünümlü PKK/PYD'li teröristlerin eşyaları incelendiğinde el bombası, silah ve mermilerin yanı sıra askeri kıyafetler de bulundu.

Türk askerlerinin teslim aldığı bölgelerde yakalanan teröristin yanında çok miktarda mühimmat olması ve kendi askeri üniformasının bulunması, vurkaç taktiği ile yapılan saldırıları akla getirdi.

Zaman zaman Kürt köylerindeki sivil vatandaşların arasına karışan PKK/PYD'li teröristlerin keskin nişancı ve vurkaç taktiği uyguladığı biliniyor.

En son Süngütepe’deki tank saldırısında, bir teröristin sivillerin bulunduğu köyden TAV silahını ateşlemesi dikkat çekmişti.

İHA