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Buradasınız : » » PYD/PKK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

PYD/PKK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi.

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Burseya Dağı'ndaki yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi.

Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.

TSK'dan Burseya açıklaması

"Saat 14.30 ' da Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA/TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Burseya Dağı, afrin
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