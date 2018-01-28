PYD/PKK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

Burseya Dağı'ndaki yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi.

Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.

TSK'dan Burseya açıklaması

"Saat 14.30 ' da Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir."

TSK ve ÖSO'nun hakimiyetine giren Burseya Dağı'nda, terör örgütünün kule ve mevzileri TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.https://t.co/9SfUFAxkZJ pic.twitter.com/XRLSBdkbJP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

Kaynak: DHA/TRT Haber