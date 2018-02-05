PYD/PKK yandaşlarının kara propagandası hız kesmiyor

Terör örgütü PYD/PKK'ya ait hesaplar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için bu sefer de Esed rejiminin yağmaladığı Halep'i, Afrin gibi göstermeye çalıştı.

Sosyal medyada "Afrin'de soykırımı durdurun" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın, 3 Mayıs 2016 tarihinde "Esed rejimi saldırılarında yüzlerce sivil hayatını kaybetti" başlıklı haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Yine aynı etiketle paylaşılan başka bir görselin de Doğu Gutalı bir kız çocuğuna ait olduğu tespit edildi.

Örgüt destekçileri, Esed rejiminin, Halep'te evleri yağmalama görüntülerini de Afrin diye göstermeye çalıştı.

"TSK, Afrin'deki köylerde halkın evini yağmalıyor" iddiasıyla paylaşılan görselin, 29 Aralık 2016 tarihinde Doğu Halep'teki tahliye sonrasında çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, Esed güçleri ve İran destekli yabancı milisler, şehri terk eden sivillerin evlerinden yağmaladıkları bir çamaşır makinasını araçlarına koyarken görülüyor.

Terör destekçileri, daha önce de Doğu Guta'da ölen Ümame bebeği Afrinli gibi göstermeye çalışmış, Gazzeli bir kız çocuğunun fotoğrafını da, örgütün Almanya mitingi için hazırladığı pankartta Afrinli bir çocuğa aitmiş gibi paylaşmıştı.

"TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar verdiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 31 Ocak'ta Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen Orta Çağ'dan kalma bir tarihi esere ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA