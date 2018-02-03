PYD/PKK sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu ile ortaklaşa başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Başarıyla yürütülen hava destekli operasyonlarda tek tek etkisiz hale getirilen PYD/PKK'lı teröristler, köşeye sıkışınca Hatay ve Kilis'te yaşayan sivilleri hedef alıyor.

90 saldırı ile sivilleri hedef aldılar

Harekatın başladığı ilk günlerden itibaren 88 kez roket, bir kez füze ve bir defa da havan mermisini Türkiye'de yaşayan halka yönelik ateşleyen teröristlerce Kilis şehir merkezine 34, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 56 saldırı düzenlendi.

Sivilleri hedef alan saldırılarda 2'si Suriye uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 107 kişi yaralandı.

Roketli saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş yaşamını yitirdi, yaralanan 68 kişi hastaneye kaldırıldı.

PYD/PKK 17 yaşındaki Fatma'nın öğretmenlik hayalini vurdu

Terör saldırılarında Reyhanlı'da 320 ev ve iş yeri hasar gördü, 33 araç ise kullanılamaz hale geldi. Hasarın, ağırlıklı olarak cam kırığı şeklinde olduğu belirlendi.

Kilis'te 34 roketli saldırı

Harekat süresince Kilis kent merkezi de terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin hedefinde yer aldı. Teröristlerin attığı 34 roket, aralarında caminin de bulunduğu kentteki farklı noktalara düştü.

Kilis'e yönelik Afrin'den düzenlenen terör saldırılarında terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Atılan roketler sonucu 9 ev, bir cami ve 12 araçta hasar oluştu.

Kilis'e iki roket mermisi atıldı

PYD/PKK'lı teröristler sivillere 52 roket ve havan mermisiyle saldırdı

Kaynak: AA