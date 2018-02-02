PYD/PKK kendi yaptığı saldırıyı TSK'ya mal etmek istedi

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi.

"Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

Türk bayrağından AA ödüllü fotoğrafa kadar uzanan kara propaganda

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne gelinirken, PYD/PKK'ya yakın hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada, TSK'ye yönelik başlattığı kara propagandası da devam ediyor.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen AA'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı fotoğrafa DEAŞ'ın örgütsel flamasını montajlayan örgüt destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Terör örgütü yandaşları, PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli de "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etmişti.

AA'nın kullanılan görsellerin asıllarını ifşa etmesiyle örgüt çıkmaza girmiş, bir tır firmasının internet kataloğundaki görselleri bile yalanlarına alet etmeye kalkmıştı.

Kaynak: AA