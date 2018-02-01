PYD/PKK işgalindeki Bülbül belde merkezi ele geçirildi

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde de zafer haberleri gelmeye devam ediyor. Bölge adım adım terör örgütlerinden arındırılıyor.

TSK ve ÖSD birlikleri, Hatay ve Kilis'ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köyler ile kritik Burseya Dağı'nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve ÖSO birlikeri birçok koldan Afrin'e ilerliyor.

PYD/PKK'lı teröristlerin gizlendiği tünel bulundu

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 800 olduğunu açıkladı.

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Geniş bir hat terörden temizlendi

TSK ve ÖSO Afrin’in kuzeyinde PYD/PKK işgalindeki Bülbül belde merkezini de ele geçirdi.

Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK’dan alınmıştı.

TSK Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Harekata ilişkin son gelişmeler @trthaber'de. https://t.co/1nhFLTIUVr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

27 nokta kurtarıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Hedef Bafelyun

Afrin'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı'nın teröristlerden temizlenmesinin ardından harekatın yönü, Bafelyun Tepesi'ne çevrildi.

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Kaynak: TRT Haber/AA