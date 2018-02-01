  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PYD/PKK destekçileri İsrail askerlerini Türk askerleri gibi göstermeye çalıştı

PYD/PKK destekçileri İsrail askerlerini Türk askerleri gibi göstermeye çalıştı

TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasına devam eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, bu kez de İsrail askerlerinin fotoğrafı üzerinden yalan üretti

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PYD/PKK destekçileri İsrail askerlerini Türk askerleri gibi göstermeye çalıştı

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla servis etti.

Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi.

Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel de "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.

İsrail askerlerini Türk askerleriymiş gibi göstermeye çalıştılar

Sosyal medyadan kara propagandaya destek veren hesaplar, İsrail askerini de Türk askeriymiş gibi göstermeye çalıştı.

"Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

Sembol fotoğrafa DEAŞ örgütsel flamasını montajlamışlardı

Dün de Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nın PYD/PKK'dan ele geçirilişine ilişkin görsele DEAŞ'ın örgütsel flaması montajlanmıştı.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasının ardından örgüt destekçileri çıkmaza girmişti.

Doğu Gutalı çocukları Afrinli gibi gösteren terör destekçisi hesaplar, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış, Şırnak'ta 2007'de şehit olan korucu ve sivillerin cenaze törenine ilişkin fotoğrafı ise "Afrin'de Türk askerleri öldürüldü" yalanıyla servis etmişti.

AA

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