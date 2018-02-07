PYD/PKK destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak yalan üretti

Terör örgütü yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından, "Türkiye DEAŞ'e destek veriyor" yalanıyla bir fotoğraf paylaştı.

Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ militanı gibi gösterilmeye çalışıldığı fotoğrafta, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı.

Ancak fotoğrafın, 2 Ekim 2015'te, Türkiye'den bir sivil toplum örgütünün, Bayırbucak Türkmenlerinin kurduğu Sultan Albdülhamid Han Tugayına yaptığı yardım sonrası çekildiği tespit edildi.

Böylece örgüt destekçilerinin "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEAŞ'e destek verdiği" yalanı ortaya çıkarıldı.

Daha önce de PYD/PKK yandaşları, sosyal medya hesaplarında, Anadolu Ajansının (AA) Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafına DEAŞ'a ait bir görseli iliştirmişti.

AA