PYD/PKK, Azez'de sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü PKK/YPG öğle saatlerinde Azez'e roketatarlı saldırı düzenlendi. Sivillere yönelik yapılan saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı sonrasında Afrin'den kaçmaya çalışan sivillere de izin vermediği öğrenildi.
Saldırıların ardından roketlerin atıldığı Afrin kırsalındaki bölge, TSK ve ÖSO unsurları tarafından ateş altına alındı.
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