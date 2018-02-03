  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » PYD/PKK, Azez'de sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

PYD/PKK, Azez'de sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü PYD/PKK, Azez'de çok namlulu roketatarlarla sivillere saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

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Terör örgütü PKK/YPG öğle saatlerinde Azez'e roketatarlı saldırı düzenlendi. Sivillere yönelik yapılan saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı sonrasında Afrin'den kaçmaya çalışan sivillere de izin vermediği öğrenildi.

Saldırıların ardından roketlerin atıldığı Afrin kırsalındaki bölge, TSK ve ÖSO unsurları tarafından ateş altına alındı.

Ayrıntılar geliyor... 

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