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Buradasınız : » » PYD/PKK Afrin'den İdlib’deki sığınmacılara saldırdı

PYD/PKK Afrin'den İdlib’deki sığınmacılara saldırdı

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarına havan topu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

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PYD/PKK Afrinden İdlibdeki sığınmacılara saldırdı

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.

İlk belirlemelere göre bir kadının yaşamını yitirdiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 7 sivil yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan siviller panik ve korku yaşadı. 

Terör örgütünün saldırıları hız kesmiyor

2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor. Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.

PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: PYD, PKK, idlib, afrin
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