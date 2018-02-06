  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.658
  • BIST 115457.3
    ALTIN 161.552
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PYD/PKK Afrin’de DEAŞ’ın taş mayınlarını kullanıyor

PYD/PKK Afrin’de DEAŞ’ın taş mayınlarını kullanıyor

TRT Haber ekibi Afrin kırsalında PYD/PKK'nın hazırladığı taşlı mayın tuzağını görüntüledi. Bu patlayıcılar DEAŞ ile PYD/PKK arasındaki iş birliğini de gözler önüne serdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. 

PYD/PKK Afrin'e 500 teröristi sivilleri kalkan yaparak soktu

Afrin'deki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından vuruldu

Teröristlerin yuvalandıkları bölgeler bir bir ele geçiriliyor. Terör örgütü için çember daralıyor. Afrin'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirdiği bölgelerde tuzaklara karşı adım adım hareket ediyor. 

Burseya Dağı ve bazı köylerde taş süsü verilmiş mayınlar bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

PYD/PKK-DEAŞ işbirliği gözler önüne serildi 

Terör örgütü PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki işbirliğini en net şekilde gösteren detaylardan biri de Afrin yakınlarında bulunan kaya görünümlü el yapımı patlayıcılar. 

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kayadan farksız olan o hain tuzaklar TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

DEAŞ kullanmıştı

Taş mayınlar ilk olarak terör örgütü DEAŞ tarafından El Bab’da Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılmıştı.

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlamıştı. 

Serbest bırakılan DEAŞ’lılar PYD için hazırlıyor

Hazırlanan bu tuzaklar onlarca sivil, özellikle çocuklar için büyük tehlike yaratıyor. 

Terör örgütü PKK, DEAŞ üyelerinin bir kısmını Rakka’dan tahliye etmiş, bir grup DEAŞ’lıyı ise Türkiye’ye karşı savaşmaları karşılığında hapishanelerden salıvermişti.

İşte bu patlayıcı imalatı yöntemini PKK/PYD’ye, serbest bırakılan DEAŞ’lı teröristlerin öğrettiği belirtiliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, taşlı mayın, PYD, PKK, fırat kalkanı, DEAŞ, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER