PYD/PKK Afrin’de DEAŞ’ın taş mayınlarını kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

PYD/PKK Afrin'e 500 teröristi sivilleri kalkan yaparak soktu

Afrin'deki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından vuruldu

Teröristlerin yuvalandıkları bölgeler bir bir ele geçiriliyor. Terör örgütü için çember daralıyor. Afrin'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, ele geçirdiği bölgelerde tuzaklara karşı adım adım hareket ediyor.

Burseya Dağı ve bazı köylerde taş süsü verilmiş mayınlar bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

PYD/PKK-DEAŞ işbirliği gözler önüne serildi

Terör örgütü PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki işbirliğini en net şekilde gösteren detaylardan biri de Afrin yakınlarında bulunan kaya görünümlü el yapımı patlayıcılar.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kayadan farksız olan o hain tuzaklar TRT Haber ekibi tarafından görüntülendi.

TSK Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Harekata ilişkin son gelişmeler @trthaber’de. https://t.co/MLQF36391O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

DEAŞ kullanmıştı

Taş mayınlar ilk olarak terör örgütü DEAŞ tarafından El Bab’da Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılmıştı.

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlamıştı.

Serbest bırakılan DEAŞ’lılar PYD için hazırlıyor

Hazırlanan bu tuzaklar onlarca sivil, özellikle çocuklar için büyük tehlike yaratıyor.

Terör örgütü PKK, DEAŞ üyelerinin bir kısmını Rakka’dan tahliye etmiş, bir grup DEAŞ’lıyı ise Türkiye’ye karşı savaşmaları karşılığında hapishanelerden salıvermişti.

İşte bu patlayıcı imalatı yöntemini PKK/PYD’ye, serbest bırakılan DEAŞ’lı teröristlerin öğrettiği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber