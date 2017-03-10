'PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının açılışında konuştu.

Erdoğan, "Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz." dedi.

"Suriye'de istikrarın sağlanması için hepimize görevler düşüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları görüşmede Suriye ve terörle mücadele konusundaki değerlendirmelerini paylaştıklarını belirterek, "Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

"Bizim arzumuz en kısa sürede tüm muafiyetin sağlanmasıdır"

Vize muafiyeti anlaşmasını tekrar canlandırmak için bir çalışma olmasında fayda olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş adamlarımıza, Rusya'ya ticari taşımacılık yapan sürücülerimize, uçak mürettebatına ve resmi pasaportlara yönelik bazı formüller üzerinde çalıştığınızı biliyorum. Bizim arzumuz en kısa sürede tüm muafiyetin sağlanmasıdır."