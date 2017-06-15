Putin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Washington'a yaptırım tepkisi geldi.

Devlet Başkanı Putin’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Vladimir Putin'e direkt hat" programında, iç sorunların yanı sıra Moskova’ya yönelik yaptırımlar gündeme geldi.

Putin, yaptırımların Washington yönetiminin iç politikasındaki çatışmaların bir göstergesi olduğunu savundu.

Putin, "Yaptırım uygulayan ülkeler Rusya'dan daha fazla kaybetti. Kırım olmasaydı Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı" dedi.

Vladimir Putin, yaptırımların kalkması durumunda Rusya’nın da aynı adımı atabileceğini vurguladı.

Bu durumun Rusya’yı daha da güçlendirdiğini söyleyen Vladimir Putin, bu sayede tarım dahil birçok sektörün geliştiğini kaydetti.

Putin, Rusya ekonomisinin yeniden büyümeye başladığını ve geleceğe ilişkin iyi sinyaller gördüğünü belirtti.

