Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına varıldığını bildirdi.

Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini kaydetti.

Putin, Kazakistan'da yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır." denildi.

Açıklamada Suriye'de varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu , Twitter hesabından açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00'dan itibaren ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olacağı ve bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği belirtilmişti.