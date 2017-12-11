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Putin, Rus askerlerinin Suriye'den kısmen çekilmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır ziyaretinden önce Suriye'deki Rus Hava Üssü'ne gitti. Sürpriz ziyarette, Putin Rus askerlerinin Suriye'den kısmen çekilmesini istedi.

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Putin, Rus askerlerinin Suriyeden kısmen çekilmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır'a giderken Suriye'deki Rus Hava Üssü Hmeymim'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin Esed ile görüştü. 

Rusya Devlet Başkanı'na Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.

Putin, Rusya ve Suriye'nin sadece iki yılda en güçlü uluslararası terörist örgütlerinden birini imha ettiğini vurguladı.

"Teröristlerin başlarını yeniden kaldırması halinde, güçlü bir biçimde yine vuracağız" dedi.

Putin Suriye'deki Rus birliklerine kısmi çekilme emri verdi.

Ancak kaç Rus askerinin ne zaman çekileceği henüz belli olmadı.

Putin, önemli bir kısmının yakında ülkelerine döneceğini söylemekle yetindi.

Putin, Suriye ziyaretinin ardından Mısır'a geçti.

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: suriye, rusya devlet başkanı putin, Rus Hava Üssü
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