Putin: ABD, Şam'ı vuracak

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyareti öncesinde söz düellosu şiddetlendi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed rejimini müdafaada ısrar ediyor.

Suriye'deki kimyasal silah saldırısını Esed rejiminin düzenlemediği iddiasında ısrar eden Putin, Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısında bulundu.

Putin, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı düzenlenerek suçun Esed rejiminin üzerine atılacağını iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca Amerikan ordusunun, Şam'ın güneyini hedef alacak yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair istihbarat elde ettiklerini de söyledi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson İtalya'daki G7 toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Esed ailesinin Suriye'de bir geleceğinin olmadığını söylemişti.

Putin, Tillerson'ı kabul etmeyecek

Amerikan Dışişleri Bakanı, Moskova'daki temasları sırasında Putin tarafından kabul edilmeyecek. Tillerson, ilk Moskova ziyaretinde bir Rus liderin görüşmeyeceği ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.

Lavrov Tillerson görüşmesinde, tarafların yeni bir anlaşma zemini araması bekleniyor ancak beklentiler yüksek değil.

