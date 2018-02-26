Prag'da yakalanan Salih Müslüm, Türkiye'deki birçok terör saldırısından dolayı aranıyordu

Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden Çekya İnterpol Birimi tarafından gözaltına alınan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında birçok arama kararı bulunuyordu. Salih Müslüm, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye de Şubat ayında dahil edilmişti.

İşte kanlı terör saldırılarının da yer aldığı o suçlar…

Merasim Sokak saldırısından aranıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında Salih Müslüm hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılığın, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı, birçok araç ve binanın zarar gördüğü terör saldırısı ile ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda Müslüm’ün yanı sıra PKK'nın üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin’in de yer aldığı 68 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

30 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Saldırıyla ilgili Salih Müslüm ile birlikte PKK/KCK yöneticilerinin de bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaden, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘tehlikeli maddeleri nakletme’ suçlarından aranıyordu.

Çukurambar’daki patlama soruşturmasında da yakalama kararı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar’da Vergi Dairesi’nde Şubat ayı başında gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada da, PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Türkiye’de 4 ceza davası var

Salih Müslüm’ün Türkiye’de toplam 4 adet ceza dosyası var. İkisi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ikisi de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunuyor. Terör örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan Müslüm’ün dosyalarının ikisi 2016; ikisi 2017 tarihli.

Salih Müslüm'ün, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyadan "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esad rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştığı da ortaya çıkmıştı.

4 milyon TL ödülle aranıyordu

Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslüm için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı ve 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye de, Şubat ayında 43 isimle birlikte Salih Müslüm de eklendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihbarıyla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı, Salih Müslüm’ün Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından Müslüm’ün yakalanmasını talep etmiş, Çek güvenlik güçleri, talep üzerine Müslüm’ü 24 Şubat’ta gözaltına almıştı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslüm'ün Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi. Çekya makamları, Müslüm'ün çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti.

Türkiye ile Çekya arasında doğrudan suçluların iadesi anlaşması bulunmamakla birlikte, iki ülke Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne taraf durumda.

Kaynak: TRT Haber