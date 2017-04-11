Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Halk oylaması kampanyasını değerlendiren Zeybekci, seçim bölgesi ve çevresinde problemsiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Son 2 haftadır milletin rahatladığını, akılların berraklaştığını, kararların netleştiğini, kararsızların hemen hemen sıfır seviyesine geldiğini ifade eden Zeybekci, "16 Nisan kampanyasının bittiğini düşünüyorum." dedi.

"Pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız"

Türkiye'deki özel sektör yatırımlarının son 2 yılda artış olarak hemen hemen sıfır çektiğini belirten Zeybekci, tüketim ve yatırımda öteleme olduğunu, yabancı yatırımlarda bekleme dönemi yaşandığını söyledi.

Her şeye rağmen Türkiye'nin geçen yıl 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldığını vurgulayan Zeybekci, "Bu sene doğrudan yabancı yatırımlarda, Türk kıymetlerine olan talebin yukarı doğru gitmesinde, dolayısıyla faizin aşağı inmesinde, yatırımların artmasında çok pozitif bir döneme gireceğimizi, 16 Nisan'dan sonra çok daha kalıcı şekilde göreceğiz. Bu hafta yoğun şekilde pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

"Sonuna kadar takip edeceğiz"

Zeybekci, Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile Avrupa'da bakanlara karşı takınılan tutuma ilişkin soruya, "Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz." yanıtını verdi.

"Yasaklarla her iki ülke de kaybeder"

Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamanın hatırlatılması üzerine Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."